Rio Open confirma João Fonseca na chave principal

João chegou ás quartas de final do torneio em 2024. Divulgação / Fotojump

A organização do Rio Open confirmou, nesta sexta-feira (17), que João Fonseca irá participar do torneio. Campeão do Next Gen ATP Finals, ele recebeu o primeiro convite da chave principal do ATP 500 carioca, que acontecerá entre os dias 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

O jogador de apenas 18 anos está impressionando por onde passa com o seu tênis, chamando a atenção no Brasil e no mundo. A sua ascensão definitiva no circuito começou justamente no Rio Open 2024, quando venceu o seu primeiro jogo em chave principal de ATP e foi até as quartas de final, superando o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin.

João se tornou um fã definitivo de tênis no torneio, indo ao Jockey para assistir aos jogos desde a primeira edição, em 2014, e frequentando em todas as edições seguintes. O carioca pôde ver de pertinho feras como Rafael Nadal e se inspirar para seguir na carreira de tenista. Posteriormente, em 2022, João foi sparring oficial da competição, treinando na edição que recebeu nomes como Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini.

Ainda em 2022, o carioca fez parte do título da equipe brasileira na Copa Davis Junior. No ano seguinte, aos 16, ele recebeu um convite e fez a sua estreia no Rio Open, disputando a sua primeira chave principal em torneios ATP em casa. No mesmo ano, foi destaque absoluto no circuito juvenil com ótimas campanhas, incluindo a conquista do título no US Open e o posto de número 1 do mundo no ranking juvenil, sendo premiado pela ITF como campeão mundial juvenil da temporada de 2023.

Embalado pela grande campanha em Jeddah, onde venceu Next Gen ATP Finals, João começou 2025 com tudo e conquistou o título no challenger de Camberra sem perder sets. Depois, seguiu para o Australian Open, onde venceu no qualifying, também sem perder sets, e se classificou para a sua primeira chave principal em Grand Slam como um tenista profissional, vencendo o top 10 Andrey Rublev, na estreia.

— Estou muito feliz em receber esse convite. É um torneio muito especial para mim, poder jogar em casa e com a torcida brasileira me apoiando é um dos momentos mais importantes da minha temporada. Foi no Rio Open onde tive o meu primeiro contato com o tênis como fã e também como tenista, e a experiência no ano passado foi simplesmente inesquecível — disse João Fonseca, que disputará a sua terceira edição do maior torneio de tênis da América do Sul.

Luiz Carvalho, diretor do Rio Open, acredita que o torneio é uma ótima oportunidade para jovens jogadores.

— Sempre sonhamos que o nosso evento servisse de inspiração para que novos meninos e meninas ingressassem no tênis e o João representa essa geração Rio Open. Ele está com a gente desde 2014 e a experiência vivida em cada edição contribuiu para que ele se mantivesse e crescesse no nosso esporte. Existe uma expectativa enorme de até onde ele pode chegar e estamos ansiosos para essa primeira participação do João no Brasil desde esse boom e que o Rio Open siga servindo para consolidar a carreira dele assim como aconteceu com outras jovens promessas: Casper Ruud, Felix Auger Aliassime e Carlos Alcaraz.