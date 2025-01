São José conhece seu adversário na próxima fase da Copa São Paulo

Zeca venceu o Retrô, de Pernambuco, nesta quinta-feira (9). Kennedy Oliveira / Prefeitura de Cravinhos

Algumas horas depois de confirmar sua classificação na fase eliminatória da Copinha 2025 nesta quinta-feira (9), o São José conheceu quem será seu próximo adversário. O Zeca enfrentará o Santos na segunda fase do principal torneio de base do Brasil.

O duelo entre a equipe gaúcha e o time paulista será no próximo domingo (12). O horário e o local da partida não foram divulgados até a publicação desta matéria.

Campanha do Zeca

O São José se classificou para a segunda fase da Copinha como primeiro colocado do Grupo 8, com seis pontos. Depois de estrear com derrota, contra o Vitória, o time de Porto Alegre se recuperou e venceu os dois jogos seguintes, contra o Comercial-SP e o Retrô-PE.