Presidente do Zenit nega acerto de Claudinho com Palmeiras e empresário evita polêmica

Presidente do Zenit nega acerto de Claudinho com Palmeiras; empresário evita polêmica

Após a forte declaração de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a decisão do meia Claudinho de jogar no Catar, o mandatário do Zenit, Alexander Medvedev, se pronunciou para desmentir a versão apresentada pela dirigente. Leila havia afirmado que Claudinho havia dado sua palavra de que defenderia o time alviverde, mas, após a negociação, decidiu seguir para o Al Sadd, do Catar. Em resposta, Medvedev garantiu que não havia um acordo fechado com o clube paulista.

"Nós não tínhamos um acordo com o estimado Palmeiras. Estávamos em negociações com eles e com outro time brasileiro, assim como com a equipe do Catar. No final, a oferta do Al Sadd foi a melhor tanto para o Zenit quanto para o jogador, que tomou a decisão de se juntar ao Al Sadd", disse o dirigente russo à ESPN.

Em meio à troca de declarações, o empresário de Claudinho, Fernando Garcia, evitou entrar em conflito com Leila Pereira. Em poucas palavras, ele afirmou: "Leila é a maior presidente de clube do Brasil. É muito séria. Ela falou corretamente", conforme relatou o jornalista Paulo Vinícius Coelho (PVC).

As palavras de Garcia chamaram a atenção, especialmente por ele ser o responsável por informar que Claudinho não iria mais para o Palmeiras e se transferiria para o futebol do Catar. A mudança de planos, que pegou o Palmeiras de surpresa, levou Leila a uma reação de frustração nesta terça-feira.

"Nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco", afirmou a presidente do Palmeiras.

A presidente recebeu apoio de Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo, que fez um comentário ácido sobre negociações semelhantes com o jogador. "Sempre isso. Eles devem achar bonito, acertam e depois correm", disse Braz, referindo-se a uma negociação frustrada entre Claudinho e o Flamengo.

O Palmeiras estava apostando em Claudinho como um dos três reforços solicitados por Abel Ferreira, que pediu uma contratação para a zaga, outra para o meio-campo e uma para o ataque. Com a saída de Claudinho dos planos, a diretoria alviverde terá que buscar outras alternativas no mercado para fortalecer o setor ofensivo.

Até o momento, o Palmeiras contratou dois jogadores para 2025: o atacante uruguaio Facundo Torres, que fez sua estreia no empate por 1 a 1 contra o Noroeste, e o atacante Paulinho, ex-Atlético-MG, que passa por recuperação após uma cirurgia e só deverá estar à disposição de Abel em abril.