Atacante que foi alvo do Grêmio recebe alta após grave acidente: "Grato por estar vivo"

O atacante Michail Antonio, do West Ham, recebeu uma boa notícia horas antes da virada de ano. O jogador, que foi pretendido pelo Grêmio em 2024 e sofreu um grave acidente de trânsito no começo de dezembro, recebeu alta do hospital recentemente, onde passou por uma cirurgia para restauração de fratura em um membro inferior.

"Todos os anos, nesta época, perguntam-me pelo que sou grato e todos os anos tenho lutado para encontrar as palavras certas. Mas este ano, sei exatamente pelo que sou grato: por estar vivo. Sou muito grato a Deus por me dar forças para continuar e por me permitir ainda estar aqui", escreveu o jogador, de 34 anos, em seu Instagram.

Ele ainda aproveitou o momento para passar uma mensagem aos seus seguidores e fez uma reflexão: "Passei tantos anos a tomar a vida como garantida. Fiz planos para o dia seguinte, para o ano seguinte, sempre assumindo que o amanhã estava garantido. Vi amigos próximos morrerem, testemunhei outros a enfrentarem experiências de quase morte e, mesmo assim, não compreendi completamente o quão preciosa a vida é. O que passei recentemente fez-me abrir os olhos. A vida é frágil e cada momento importa".

Michail Antonio terá uma longa recuperação pela frente antes de poder voltar a vestir a camisa do West Ham. A expectativa é que o atleta retorne aos gramados apenas em 2026.

O grave acidente de carro envolvendo o atacante ocorreu em uma rodovia na região de Essex, na Inglaterra. Titular da seleção da Jamaica e do West Ham, Antonio soma 14 partidas no Campeonato Inglês e uma na Copa da Liga. Bastante identificado com a torcida, ele deu uma assistência e anotou um gol.