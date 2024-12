Rayssa Leal e estrelas do skate fazem exibição no Vale do Anhangabaú antes do Super Crown

Rayssa Leal e outros grandes nomes do skate, como Nyjah Houston, Coco Yoshizawa, Giovanni Viana e Chloe Covell, vão apresentar manobras nesta quinta-feira, a partir das 13 horas, no Vale do Anhangabaú, espaço público da cidade de São Paulo conhecido por ser frequentado por skatistas. O evento, intitulado SLS In Your City, faz parte da programação do Super Crown, etapa final do Skate Street League (SLS), que será disputada entre sábado e domingo, dias 14 e 15, no Ginásio do Ibirapuera.

O objetivo da iniciativa, realizada também nos outros países que receberam etapas da SLS, é aproximar a competição da cultura de rua da qual o skate faz parte. Skatista amadores terão a oportunidade de andar de skate ao lado de seus ídolos. Também serão realizadas ações de Best Trick e Tickets for Tricks, que consistem em premiar os amadores com ingressos do Super Crown.

No formato da SLS, os skatistas somam pontos durante etapas disputadas ao longo do ano, e os melhores colocados se classificam para a etapa final. Este é o terceiro ano consecutivo em que a decisão da liga mundial de street será disputada em São Paulo. Até então, nunca uma cidade havia sediado o evento por três edições seguidas.

Nos dois anos anteriores, Rayssa Leal foi a campeã. A expectativa é de um público de 16 mil pessoas, mas ainda há ingressos disponíveis no site https://www.ticketmaster.com.br/event/sls-super-crown-2024-venda-geral.

A programação da semana de skate em São Paulo conta, ainda, com o BB LAB - Laboratório do Skate Brasileiro, maior projeto de fomento ao skate amador no Brasil que encerrará a temporada, com provas das modalidades Park na Layback Park SP e Street, no Largo da Batata, durante quinta e sexta-feira, dias 12 e 13.

A etapa define os campeões que garantirão vagas para a SLS Select Series 2025, para os vencedores do Street, e uma imersão com o medalhista olímpico Pedro Barros, para os vencedores do Park.

Confira a programação do SLS Super Crown em São Paulo:

Quinta-feira (12/12): In Your City, Vale do Anhangabaú, das 13 às 16 horas (aberto ao público)

Sábado (14/12): SLS Super Crown, Ginásio do Ibirapuera, Preliminares, a partir das 9h