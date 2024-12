NFL: onde assistir, horários e jogos da Semana 14

ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Detroit Lions, do recebedor Amon-Ra St. Brown, pode garantir vaga nos playoffs.

Na 14ª rodada da temporada regular da NFL, mais duas equipes podem garantir classificação aos playoffs. Detroit Lions e Philadelphia Eagles são as franquias da Conferência Nacional (NFC) que estão próximas disso . Na Conferência Americana (AFC), o Kansas City Chiefs e o Buffalo Bills já estão classificados.

A Semana 14 começa na quinta-feira (5), com os Lions jogando em casa o clássico contra o Green Bay Packers. Esse duelo vale muito na disputa pelo título da NFC Norte, divisão na qual Detroit é líder, com campanha 11-1, enquanto os adversários estão 9-3. Na disputa ainda está o Minnesota Vikings (10-2), que joga no domingo contra o Atlanta Falcons.