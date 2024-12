Luka Doncic obtém 79º triple-double na sétima vitória seguida do Dallas e supera lendas da NBA

MARK BLINCH / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Estrela do Dallas Mavericks, Luka Doncic conquistou o 79º "triple-double" de sua carreira na vitória por 125 a 118 sobre Toronto Raptors na noite de sábado (7) no Canadá. Foi o sétimo triunfo seguido do Dallas, segundo colocado na Conferência Oeste da NBA.