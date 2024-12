Líder Barça perde em casa para o Leganés e é alcançado pelo Atlético de Madrid

Um gol aos quatro minutos de jogo foi suficiente para o Barcelona perder em casa por 1 a 0 para o Leganés, neste domingo (15), no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, onde a briga pelo título se acirra.

Enquanto o Barça segue parado nos 38 pontos, o Atlético de Madrid alcançou o mesmo número ao vencer o Getafe por 1 a 0 e ficou em segundo lugar na tabela, superando em um ponto o Real Madrid (3º), que havia empatado no sábado por 3 a 3 na visita ao Rayo Vallecano.

Os três grandes do futebol espanhol estão, portanto, com uma diferença de apenas um ponto, sendo que 'Atleti' e Real Madrid disputaram um jogo a menos que o rival catalão.

Para aumentar ainda mais a emoção, no próximo final de semana Barça e Atlético se enfrentam, para brigar para terminar o ano de 2024 na primeira posição.

O gol do Leganés foi marcado por Sergio González, que cabeceou após um cruzamento do companheiro Óscar Rodríguez. Essa surpreendente vantagem inicial e uma ordem defensiva admirável bastaram para que a equipe madrilenha levasse os três pontos de Montjuic.

O Barça não se beneficiou do domínio da posse de bola, nem das inúmeras oportunidades, especialmente uma de Robert Lewandowski e outra de Raphinha, em ambos os casos frustradas pelo herói da noite, o goleiro sérvio Marko Dmitrovic.

Depois de um início de temporada quase perfeito na Liga espanhola, o Barcelona desacelerou e só venceu um dos últimos seis jogos no campeonato (3 empates, 2 derrotas), o que fez com que os seus perseguidores reduzissem o terreno desde a goleada de 4 a 0 no 'El Clásico' no Santiago Bernabéu, o que parecia dar ao torneio um tom claro de azulgrana.

- Sorloth brilha -

Mais cedo, com um gol do norueguês Alexander Sorloth, o Atlético de Madrid obteve sua 11ª vitória consecutiva.

O atacante nórdico entrou na segunda etapa e deu a vitória à sua equipe com uma cabeçada após um cruzamento do argentino Nahuel Molina (69').

"Foi um golaço, possivelmente a mais difícil das últimas oportunidades que ele teve. O cruzamento foi extraordinário e a cabeçada perfeita. Desbloqueou um jogo que, como sempre acontece com o Getafe, não é fácil", destacou Diego Simeone sobre o lance do atacante norueguês, criticado pela falta de pontaria desde que chegou ao Atlético.

O time 'rojiblanco' dominou a partida e criou mais chances que o adversário, mas foi ineficaz diante do gol defendido por David Soria até que Sorloth, que substituiu no intervalo o lateral brasileiro Samuel Lino, pôs fim à resistência 'azulona'.

O Atlético, que não perde desde a derrota para o Betis sofrida no final de outubro, visita o Barcelona no próximo sábado, no último jogo dos 'colchoneros' em 2024.

Este duelo servirá para avaliar as chances da equipe de Diego Simeone de brigar pelo título com os dois gigantes do futebol espanhol.

"Temos que continuar jogo a jogo. Não tem outro jeito. Temos que trabalhar com humildade, tentar seguir melhorando, descansar e enfrentar a partida contra o Barça", declarou Simeone em entrevista coletiva.

Também neste domingo, o Athletic Bilbao (4º) empatou em 1 a 1 na visita ao Alavés (16º) encerrando uma sequência de sete vitórias consecutivas, contando todas as competições.

Em outro empate, a Real Sociedad (7ª) ficou no 0 a 0 em casa com o Las Palmas.

Já o Betis (9º), com um jogador a menos após a expulsão do argentino Ezequiel Ávila ainda no primeiro tempo (34'), resistiu na segunda etapa e conquistou uma vitória por 2 a 1 como visitante contra o Villarreal (6º).

Os gols foram marcados por sul-americanos: o brasileiro Vitor Roque e o argentino Giovani Lo Celso.

--- Resultados da 17ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Valladolid - Valencia 1 - 0

- Sábado:

Espanyol - Osasuna 0 - 0

Mallorca - Girona 2 - 1

Sevilla - Celta Vigo 1 - 0

Rayo Vallecano - Real Madrid 3 - 3

- Domingo:

Atlético de Madrid - Getafe 1 - 0

Alavés - Athletic Bilbao 1 - 1

Villarreal - Betis 1 - 2

Real Sociedad - Las Palmas 0 - 0

Barcelona - Leganés 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 38 18 12 2 4 50 20 30

2. Atlético de Madrid 38 17 11 5 1 31 11 20

3. Real Madrid 37 17 11 4 2 37 16 21

4. Athletic Bilbao 33 18 9 6 3 27 16 11

5. Mallorca 27 18 8 3 7 18 21 -3

6. Villarreal 26 16 7 5 4 28 27 1

7. Real Sociedad 25 17 7 4 6 16 11 5

8. Osasuna 25 17 6 7 4 22 25 -3

9. Betis 24 17 6 6 5 20 21 -1

10. Girona 22 17 6 4 7 23 25 -2

11. Sevilla 22 17 6 4 7 18 23 -5

12. Celta Vigo 21 17 6 3 8 25 28 -3

13. Rayo Vallecano 20 16 5 5 6 18 19 -1

14. Las Palmas 19 17 5 4 8 22 27 -5

15. Leganés 18 17 4 6 7 15 23 -8

16. Getafe 16 17 3 7 7 11 14 -3

17. Alavés 16 17 4 4 9 19 28 -9

18. Espanyol 14 16 4 2 10 15 28 -13

19. Valladolid 12 17 3 3 11 12 34 -22

20. Valencia 10 15 2 4 9 13 23 -10

