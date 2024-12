Laura Pigossi vence na chave de duplas e busca vaga nas quartas no WTA de Florianópolis

Depois de conseguir um bom resultado na estreia de simples, Laura Pigossi avançou na chave de duplas do WTA 125 de Florianópolis nesta quarta-feira (4). Ao lado da polonesa Maja Chwalinska, ela derrotou a egípcia Mayar Sherif e a sérvia Nina Stojanovic, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/1 e 10/6. A próxima adversária será a dupla formada pela romena Georgia Craciun e Iryna Shymanovich de Belarus.

Laura, 163ª de simples, será a principal atração na programação desta quinta-feira, jogando simples e duplas. Ela busca vaga nas quartas de final contra a polonesa Katarzyna Kawa, 247ª do mundo. A paulistana jogará a mesma etapa na fase de duplas também nesta quinta, na quadra central.

Em uma batalha de duas horas e 38 minutos, a principal favorita ao título do torneio, a argentina Maria Lourdes Carle, 89ª do mundo, derrotou a francesa Kristina Mladenovic, ex-top 10 de simples, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1.