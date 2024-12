Griezmann marca no fim e dá vitória ao Atlético de Madrid

Griezmann é o maior artilheiro da história do clube. JAVIER SORIANO / AFP

Em um jogo de sete gols, o Atlético de Madrid venceu o Sevilla por 4 a 3 neste domingo (8), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, graças a um gol nos acréscimos do atacante francês Antoine Griezmann.

Irreconhecível durante grande parte da partida, o Atlético pode agradecer a Griezmann, maior artilheiro da história do clube, que garantiu três pontos vitais para manter a equipe na disputa pelo título.

O francês, que já havia marcado aos 17 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória com um belo chute de esquerda no ângulo quando o jogo já estava os acréscimos, aos 49 minutos.

Com a vitória, a sétima consecutiva no campeonato, o Atlético fica na terceira posição com 35 pontos, três a menos que o líder Barcelona, e um jogo a menos que o time catalão. O vice-líder é o Real Madrid, com 34 pontos.

O jogo começou bem para os 'colchoneros', com um gol do argentino Rodrigo De Paul aos 10, mas o Sevilla marcou duas vezes em 20 minutos com Dodi Lukebakio aos 12 e Isaac Romero aos 32, e ampliou a vantagem no segundo tempo com Juanlu Sánchez aos 12 minutos.

Foi então que Griezman assumiu o protagonismo. Primeiro, ele diminuiu para o Atlético, antes de o brasileiro Samuel Lino marcar o gol de empate aos 35. Depois, o francês levou o estádio Metropolitano ao delírio ao garantir a vitória.

Athletic Bilbao vence a quarta seguida

Mais cedo, o Athletic Bilbao emendou sua quarta vitória seguida no campeonato ao bater o Villarreal por 2 a 0.

Com o resultado, Athletic chega a 11 jogos seguidos sem perder, entre todas as competições, e sobe para a quarta posição na tabela e a três pontos Atlético de Madrid.

Os gols da vitória sobre o Villarreal foram marcados pelo zagueiro Aitor Paredes aos 15 minutos do primeiro tempo e pelo atacante Iñaki Williams aos 24 do segundo.

Com 32 pontos, o Athletic abre seis de vantagem sobre o próprio Submarino Amarelo, a mesma distância até o líder Barcelona, que no sábado tropeçou e ficou no empate em 2 a 2 com o Betis.

Também neste domingo, a Real Sociedad bateu o Alavés fora de casa por 3 a 0, enquanto Osasuna e Alavés empataram em 2 a 2.

A 16ª rodada do Campeonato Espanhol termina nesta segunda-feira, com o Getafe recebendo o Espanyol.