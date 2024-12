Fiorentina perde para Bologna após 8 vitórias seguidas; Milan fica no empate com Genoa

A Fiorentina, que vinha de oito vitórias consecutivas na Serie A, encerrou essa ótima sequência ao perder por 1 a 0 na visita ao Bologna, neste domingo (15), pela 16ª rodada do campeonato italiano em que o Milan, no dia em que comemora o 125º aniversário da sua fundação, empatou em casa com o Genoa em 0 a 0.

Um gol do dinamarquês Jens Odgaard no segundo tempo (59') causou a primeira derrota dos toscanos no campeonato desde a derrota em meados de setembro, em Bérgamo, diante da Atalanta.

Este revés faz com que a Fiorentina continue com 31 pontos, na quarta posição, agora seis pontos atrás da líder Atalanta, que no sábado havia vencido por 1 a 0 na visita ao modesto Cagliari (17º).

A Fiorentina, porém, tem um jogo a menos, aquele do início do mês contra a Inter de Milão que teve de ser interrompido quando estava empatado em 0 a 0, quando seu jogador Edoardo Bove sofreu uma parada cardíaca em campo.

O técnico do Bologna, Vincenzo Italiano, tornou a tarde amarga para seu ex-time, ao qual levou a duas finais da Liga Conferência e uma final da Copa da Itália antes de se transferir para o time atual.

"Hoje conseguimos uma grande vitória contra um grande time. Estamos crescendo como equipe e começando a ter um bom desempenho, principalmente na defesa. Dar tão poucas opções para um time como a Fiorentina é algo esplêndido", comemorou Italiano.

O Bologna sobe assim à sétima posição, depois de conseguir sua quinta vitória nos últimos sete jogos no campeonato.

- 125 anos com 0 a 0 -

No estádio de San Siro, o Milan preparou tudo para comemorar os 125 anos de fundação, que serão completados na segunda-feira, mas seus jogadores não puderam contribuir para tornar a noite perfeita, com um triste empate em 0 a 0 contra o Genoa (13º).

Antes da partida houve um espetacular show de luzes e som, com a presença de lendas da história do time 'rossonero' como Marco Van Basten, Filippo Inzaghi e Franco Baresi, mas depois o Milan decepcionou diante do gol adversário.

Foi superior a um defensivo Genoa e Álvaro Morata até mandou uma bola na trave, mas o placar não se mexeu e os 'tifosi' vaiaram a equipe.

O Milan está apenas em oitavo lugar na classificação, longe da briga pelo título, já 14 pontos atrás da líder Atalanta.

"Fizemos um bom jogo, com boa motivação e muitas oportunidades. A única coisa que nos faltou foi um gol", lamentou o treinador português do Milan, Paulo Fonseca.

- Roma naufraga em Como -

A Roma (12º) sofreu um duro golpe nas suas esperanças de subir na tabela ao perder por 2 a 0 na visita ao Como (16º), que venceu com dois gols nos acréscimos, marcados por Alessandro Gabrielloni (90'+3) e pelo argentino Nico Paz (90'+7).

O Como não vencia desde o final de setembro, fato ainda mais preocupante para a equipe romana.

"Eles fizeram tudo o que podiam para vencer e nós não criamos oportunidades suficientes. Estamos cansados devido ao número de jogos disputados, mas não quero procurar desculpas. Precisamos fortalecer o elenco [no mercado de janeiro]. É algo que não escondo", disse o veterano técnico da Roma, Claudio Ranieri (73 anos), que saiu da aposentadoria em meados de novembro para assumir co comando do time da capital.

Já Lecce (13º) e Hellas Verona (16º) conseguiram vitórias importantes em duelos diretos na luta pela permanência na Serie A, contra o Monza (19º) por 2 a 1 e o Parma (15º) por 3 a 2, respectivamente.

Nesta segunda-feira a Inter de Milão (3ª) visita a Lazio (5ª), numa luta direta entre dois candidatos ao 'Scudetto'.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Empoli - Torino 0 - 1

- Sábado:

Cagliari - Atalanta 0 - 1

Udinese - Napoli 1 - 3

Juventus - Unione Venezia 2 - 2

- Domingo:

Lecce - Monza 2 - 1

Bologna - Fiorentina 1 - 0

Parma - Hellas Verona 2 - 3

Como - Roma 2 - 0

Milan - Genoa 0 - 0

- Segunda-feira:

(16h45) Lazio - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 37 16 12 1 3 39 17 22

2. Napoli 35 16 11 2 3 24 11 13

3. Inter 31 14 9 4 1 34 15 19

4. Fiorentina 31 15 9 4 2 28 11 17

5. Lazio 31 15 10 1 4 30 17 13

6. Juventus 28 16 6 10 0 26 12 14

7. Bologna 25 15 6 7 2 21 18 3

8. Milan 23 15 6 5 4 24 16 8

9. Udinese 20 16 6 2 8 19 25 -6

10. Empoli 19 16 4 7 5 14 16 -2

11. Torino 19 16 5 4 7 17 20 -3

12. Roma 16 16 4 4 8 18 23 -5

13. Genoa 16 16 3 7 6 13 24 -11

14. Lecce 16 16 4 4 8 10 27 -17

15. Parma 15 16 3 6 7 23 28 -5

16. Como 15 16 3 6 7 18 28 -10

17. Hellas Verona 15 16 5 0 11 21 39 -18

18. Cagliari 14 16 3 5 8 15 26 -11

19. Monza 10 16 1 7 8 14 21 -7

20. Unione Venezia 10 16 2 4 10 15 29 -14

