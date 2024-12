Ex-tenista Joana Cortez é eleita para 25ª vaga da Comissão de Atletas do COB

A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB) confirmou nesta terça-feira o último nome do seu quadro para o ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles-2028. A ex-tenista Joana Cortez foi eleita para ocupar a 25ª vaga da comissão, que estava aberta desde o pleito realizado no fim de agosto.

Joana vai ocupar a vaga reservada para atleta do sexo feminino que atuou exclusivamente em Jogos Olímpicos anteriores a edição do Rio-2016. No pleito de três meses atrás, não foi atingida a equidade de gênero exigida no Regulamento Eleitoral do COB. Daí a necessidade de uma nova eleição, realizada entre os dias 25 e 29 de novembro.

A ex-tenista foi eleita ao receber 35 votos, superando Virna (vôlei), com 24 votos, e Luisa Parente (ginástica artística), com 23. Rosângela Santos, do atletismo, chegou a receber 52 votos, mas sua candidatura foi indeferida dois dias antes da eleição porque não atendeu aos pré-requisitos.

Ela disputou a Olimpíada do Rio-2016, mas a vaga era reservada para atletas que disputaram às edições dos Jogos Olímpicos anteriores à competição realizada no Brasil. "Como as urnas já haviam passado pelo processo de validação e zerésima, os votos eventualmente computados em nome da atleta foram considerados nulos para apuração final", explicou o COB.

MUDANÇA ENTRE OS HOMENS

A eleição realizada no fim de novembro definiu apenas um novo membro da CACOB. Mas o novo ciclo olímpico contará com mais uma novidade, a partir de 15 de janeiro, quando serão empossados os novos membros da Comissão. Será Juraci Moreira Junior, do triatlo, que vai substituir Emanuel Rêgo, do vôlei de praia.

Eleito em agosto, o campeão olímpico desistiu do cargo na CACOB. Ele havia sido o atleta masculino mais votado para ocupar a vaga de atletas participantes de edições anteriores a Rio-2016, com 77 votos. Em segundo lugar naquele pleito, Juraci assumirá a vaga.

Confira o resultado da eleição da Comissão de Atletas:

Joana Amorim Cortez dos Santos - Tênis - 35 votos

Virna Cristina Dias Piovezan - Vôlei - 24 votos

Luisa Parente Ribeiro Rodrigues de Carvalho - Ginástica Artística - 23 votos

Valeska dos Santos Menezes - Vôlei - 20 votos

Rosângela Cristina Oliveira Santos - Atletismo - 52 votos (candidatura indeferida)

Votos em branco - 7 votos