Conmebol anuncia punições e Atlético-MG e Cruzeiro terão que jogar uma partida sem torcida

Encerradas suas principais competições de clubes, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, a Conmebol anunciou diversas punições aos clubes que chegaram aos últimos jogos dos torneios, como os brasileiros Botafogo, Atlético-MG e Cruzeiro. Os times mineiros sofreram as punições mais severas, com a obrigação de jogar partidas sem torcida.

Além disso, o Atlético acumulou seguidas infrações que geraram uma multa somada de US$ 340 mil, cerca de R$ 2 milhões. As penas se referem a infrações cometidas nos dois jogos das semifinais da Libertadores, contra o River Plate, ambos disputados no fim de outubro.

Os adversários dos brasileiros na Libertadores também foram punidos, até com sanções mais pesadas. O Peñarol sofreu as punições mais severas. Pegou três jogos de gancho sem a presença da torcida e multa de US$ 263 mil (R$ 1,6 milhão). O River levou sanção de uma partida sem presentes nas arquibancadas, além de US$ 100 mil (R$ 605 mil).