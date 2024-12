Barça vence Dortmund (3-2) com um gol de Raphinha e 2 de Ferran Torres na Champions

O Barcelona conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund num dos grandes templos do futebol europeu, o Signal Iduna Park, nesta quarta-feira (11), pela sexta rodada da Liga dos Campeões, com dois gols de Ferran Torres, que mudou o jogo na reta final.

A duas rodadas do fim, o Barcelona é o segundo colocado com 15 pontos no grupo único, atrás do Liverpool (18 pontos), enquanto o Dortmund é o terceiro, com 13.

"O Dortmund jogou muito bem. São jogadores fantásticos, que têm um ritmo muito elevado, mas fomos bem. Os gols aconteceram porque cometemos erros. Podemos sempre melhorar, mas hoje tenho que dar os parabéns à equipe porque foi muito bem" , resumiu o técnico do Barcelona, Hansi Flick.

Num jogo que teve um clima espetacular no emblemático estádio, o atacante brasileiro Raphinha abriu o placar para o Barcelona no início do segundo tempo (52') e depois veio a 'dobradinha' de Ferran (75' e 85'), que havia entrado em campo aos 71 minutos.

Pelo Dortmund, o guineense Serhou Guirassy empatou duas vezes (60' de pênalti e 78').

"Entrei para ajudar a equipe, com Pedri e Lamine só tive que correr para o espaço e assim foram os gols. Não desistimos com os dois de empate e tudo soma. Foi um grande jogo para o grupo", resumiu Ferran.

- Início impetuoso -

O time alemão entrou com tudo, com uma pressão intensa em todos os setores do campo à qual o Barcelona reagiu com calma.

Sem se precipitar com a bola, os 'Blaugranas' foram assimilando o jogo enquanto o Dortmund perdia sua ferocidade.

Com o duelo equilibrado, as chances começaram a cair, principalmente do lado visitante. Após 15 minutos, Lamine Yamal tocou com o lado de fora do pé direito e Raphinha finalizou e abriu o placar.

Quatro minutos depois, Yamal, de volta à Alemanha onde liderou a Espanha na conquista da última Eurocopa, disparou da entrada da área para a defesa do goleiro suíço Gregor Kobel.

Outro adolescente, Julien Duranville, de 18 anos, era a maior ameaça do Dortmund. Numa corrida em que superou Alejandro Balde (18') finalizou para o gol mas a bola subiu demais.

- Raphinha chega a 17 gols -

Já na segunda etapa, com a equipe de Nuri Sahin novamente confiante e cercando a área do Barça, quem abriu o placar foram os catalães após um contra-ataque letal e milimétrico.

De uma área para outra, Pedri tocou para Dani Olmo, que abriu espaço para Raphinha finalizar com um chute cruzado.

O brasileiro, em sua melhor temporada, soma 17 gols e 10 assistências contando todas as competições, sendo seis e duas apenas na Liga dos Campeões.

Cinco minutos depois, Pau Cubarsi empurrou Guirassy, que caiu no chão, e o árbitro marcou pênalti.

- Cubarsí peca pela inexperiência -

O próprio atacante guineense converteu e deixou tudo igual no placar, aproveitando o erro do jovem zagueiro de 17 anos.

Hansi Flick, treinador do Barça, mexeu no time colocando Fermín e Ferran Torres. O resultado foi imediato.

Numa jogada bem tramada veio o 2 a 1: Yamal tocou para Jules Koundé que tocou para um espetacular chute de primeira de Fermín. Kobel respondeu, mas Ferran Torres, oportunista, marcou o gol.

Mais uma vez a resposta local foi imediata. Uma perda de bola e a defesa avançada do Barça facilitaram para o time alemão. Guirassy, livre, conseguiu deixar tudo igual no placar.

A partida ganhou um ritmo alucinante e o Barcelona saiu vitorioso: após um escanteio na área da equipe catalã, Pedri lançou Yamal e Ferran apareceu, letal com um chute cruzado para dar os três pontos ao Barça.