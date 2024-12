Acusados de fazer emboscada contra torcedores do Cruzeiro, ex-presidente e vice da Mancha Alviverde são detidos pela polícia

Jorge Luiz, ex-presidente, e Felipe Mattos, vice da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, entregaram-se à polícia nesta quarta-feira (11) , em São Paulo. A informação foi divulgada pelo portal g1. Ambos eram procurados por envolvimento em um ataque a torcedores do Cruzeiro em outubro, que resultou em um morto e 17 feridos . A família da vítima fatal ainda busca uma compensação do Palmeiras no valor de R$ 9 milhões.

Segundo o G1, Felipe Mattos dos Santos, também conhecido como "Fezinho", foi o primeiro a se apresentar. Investigações indicam sua participação como decisiva no planejamento do ataque . Após renunciar à presidência da torcida no último domingo (8), Jorge Luiz Sampaio Santos também se entregou ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Ele é apontado como o mentor e executor da emboscada . A defesa de Jorge Luiz, conduzida pelo escritório Jacob Alcaraz, emitiu uma nota. O comunicado indica que ele acredita "no Poder Judiciário e em sua capacidade de garantir sua integridade física, segurança e direitos fundamentais”.



Com a entrega dos dois, chega a 15 o total de torcedores do Palmeiras detidos nas investigações. Há ainda foragidos, incluindo Aurélio Andrade de Lima e Neilo Ferreira e Silva, conhecido como "Lagartixa", ambos suspeitos de participação no ataque.



A violência do ataque, que envolveu paus, pedras, barras de ferro e rojões, foi uma resposta a um confronto anterior com a Máfia Azul, torcida do Cruzeiro, em 2022, segundo a Polícia Civil. Após análise de vídeos do ataque, foram identificados que ao menos 18 membros da Mancha Alviverde estiveram envolvidos. Eles serão responsabilizados criminalmente por lesão corporal devidos aos ferimentos causados aos cruzeirenses — no contexto da Lei Geral do Esporte, também serão punidos por dano, tumulto e associação criminosa.