Uma pessoa morreu e ao menos 20 ficaram feridas após uma briga entre torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras na madrugada deste domingo (27), na região metropolitana de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que 150 pessoas se envolveram no confronto, que resultou no incêndio do ônibus da torcida do time mineiro.