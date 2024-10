Em um jogo duro no Allianz Parque, o Palmeiras empatou por 2 a 2, neste sábado, o confronto direto com o Fortaleza. A equipe de Abel Ferreira chegou a ficar duas vezes à frente do placar, com Raphael Veiga e Estêvão, ambos marcando de pênalti, mas viu os cearenses mostrarem disposição para marcar com Hércules e Moisés para arrancar a igualdade fora de casa, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.