Wagner Leonardo chega ao Grêmio mostrando personalidade: 'Sou um líder nato'

Trabalhando forte com os novos companheiros, Wagner Leonardo e Lucas Esteves foram apresentados oficialmente nesta terça-feira no Grêmio. O zagueiro recebeu a camisa 3, mostrou personalidade na palavras e espera estar em campo o mais breve possível, enquanto o lateral, com a 25, terá de brigar com Luan Cândido por uma vaga. Ambos, porém, não escondem a euforia pelo novo desafio da carreira.

Nome de respeito até então com a torcida do Vitória, Wagner Leonardo acabou perdendo toda a idolatria por definir o clube como "pequeno" na tentativa de engrandecer a nova casa.

"Às vezes, a gente vem da base de uma clube grande e acaba acomodando, acha que nunca vai ter que ir para um clube menor para poder pegar experiência e retornar para um clube grande", afirmou o jogador, revelado pelo Santos e que fez um belo Brasileirão pelo Vitória, despertando o interesse dos gaúchos. "Acertamos em 24 horas."

O defensor chegou mostrando personalidade, apresentando-se como um líder e garantindo estar pronto para a estreia. "Tenho boa rodagem e experiência. Por onde passei, procurei estar perto das lideranças porque temos de trilhar o caminho das pessoas que fizeram sucesso", disse. "Sou um líder nato, mas estou chegando aqui e primeiro preciso me adaptar, conhecer meus companheiros. A liderança acontece naturalmente."

Kannemann foi dos escolhidos por Wagner Leonaro para um primeiro papo no Grêmio. Ele revelou que também vai procurar o recém-aposentado Pedro Geromel para pegar algumas dicas sobre o clube. "Aprender com eles o que fizeram no dia a dia."

Lucas Esteves viu o Grêmio ganhar braço de ferro com o Vitória, que não queria liberá-lo, e foi logo apresentando suas credenciais: "Sou um lateral bastante ofensivo, mas também me garanto defensivamente", disse, evitando polêmica com o antigo clube ao dizer que a negociação foi toda "seguindo o que estava em contrato." Ele rompeu com os baianos na Justiça.