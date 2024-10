Em um jogo marcado pela expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba, neste sábado, pela 31ª rodada. A vitória encerrou uma sequência de 11 rodadas sem triunfos do time paranaense, que contou com uma vantagem inusitada logo no início da partida.