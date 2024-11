Diante de 3,9 mil torcedores, o Ceisc- União Corinthians fez uma grande partida e derrotou o Pato Basquete-PR por 81 a 70, neste sábado (2), em santa Cruz do Sul. Com um público entusiasmado, o ginásio Arno Frantz reviveu velhos momentos e foi palco da terceira vitória da equipe de Santa Cruz do Sul na temporada 2024-2025 do Novo Basquete Brasil (NBB). Com o resultado, o time comandado por Rodrigo Silva é o quarto colocado.