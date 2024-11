O Caxias do Sul Basquete venceu pela segunda vez na edição 2024/2025 no Novo Basquete Brasil (NBB). O time do técnico Rodrigo Barbosa derrotou o Pato, em uma dramático 81 a 80, no Ginásio do Sesi. O resultado deixou a equipe com duas vitórias e duas derrotas, na sétima colocação do campeonato.