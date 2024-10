Embalado pela sequência de duas vitórias importantes jogando fora de casa, o Ceisc-União Corinthians já iniciou a preparação para a estreia em casa pela temporada 2024-2025 do Novo Basquete Brasil (NBB), marcada para o próximo sábado (2), às 19 horas, diante do Pato Basquete-PR. A partida poderá acompanha pelo Youtube do NBB e pelo streaming BasquetPass.