Após uma sequência de cinco vitórias seguidas, o União Corinthians amarga uma série de três jogos sem vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). Neste sábado (16), jogando mais uma vez na Arena Univates, em Lajeado, já que o Ginásio Arno Frantz está cedido para a realização do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), o time de Santa Cruz do Sul foi derrotado pelo Brasília por 78 a 76.