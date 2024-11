Um temporal no início da tarde deste sábado causou transtornos no Autódromo de Interlagos, poucos minutos antes de ser dado o início para o treino classificatório que define o grid de largada para a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. De acordo com a Defesa Civil, o bairro de Interlagos foi o mais atingido, acumulando 49 milímetros de chuva.