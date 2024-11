O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Verissimo, interditou a Arena do Galo nesta terça-feira (12), dois dias após confusão causada pela torcida do Atlético-MG no segundo jogo da final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. Ele também definiu que o time mineiro jogue suas próximas partidas como mandante com os portões fechados.