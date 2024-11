Sem Lamine Yamal (poupado) e com atuação apagada de Raphinha, o Barcelona não teve criatividade e pouco produziu, neste domingo, na derrota, por 1 a 0 para a Real Sociedad, em San Sebastián, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão mantém a liderança, com 33 pontos, seis à frente do rival Real Madrid, que atuou 12 vezes.