Após duas derrotas seguidas em casa, o Real Madrid conseguiu se reabilitar e goleou o Osasuna por 4 a 0, com três gols de Vini Jr., neste sábado (9), no Santiago Bernabéu, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória também foi marcada pelas lesões de Rodrygo e Militão.