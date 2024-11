Quatro dias depois de ter iniciado a jogada do gol que deu a vitória por 2 a 1 do Atlético de Madrid sobre o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o goleiro Oblak voltou a ter papel fundamental em um gol decisivo do time de Madri, que derrotou o Mallorca por 1 a 0 neste domingo pelo Espanhol.