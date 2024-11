O Palmeiras tem, nesta sexta-feira, um jogo crucial na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. O time alviverde enfrentará o Grêmio às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada da competição. Será o primeiro compromisso do Palmeiras em seu estádio desde o veto aos membros da torcida Mancha Alvi Verde. A organizada está proibida de frequentar os estádios de São Paulo por tempo indeterminado.