Em meio a boatos sobre um retorno ao Santos em 2025, Neymar roubou a cena durante a coletiva do técnico Fábio Carille ao ligar para o atacante Guilherme, que também conversava com os jornalistas. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, parabenizou a equipe pela vitória sobre o Vila Nova, por 3 a 0, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado encaminhou de vez o acesso à elite do futebol nacional.