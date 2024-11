O Manchester City conheceu a sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Inglês e a quarta na temporada - levou 4 a 1 do Sporting, na liga dos Campeões, no meio da semana, e perdeu para o Tottenham, por 2 a 1, na Copa da Liga Inglesa -, ao ser surpreendido pelo Brighton por 2 a 1, neste sábado, no Falmer Stadium, pela 11ª rodada. Um dos gols do duelo foi marcado pelo atacante brasileiro João Pedro, ex-Fluminense.