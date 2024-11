O brasileiro João Fonseca, de 18 anos, estreou com uma boa vitória no Challenger de Lyon, na França, nesta terça-feira. O cabeça de chave número sete superou o local Maxime Janvier, dez anos mais velho que o tenista carioca, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, em 1h43min.