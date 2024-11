Na caça à liderança do Campeonato Italiano, a Interbazionale recebeu o frágil Venezia no estádio San Siro, em Milão, neste domingo, e, apesar da dificuldade em furar a retranca adversária e do susto nos acréscimos, quando o visitante teve seu tento anulado pelo VAR, venceu por 1 a 0, gol de Lautaro Martínez. O triunfo ampliou a invencibilidade da equipe da casa para seis partidas na competição.