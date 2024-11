Vinda de empates com a Inter de Milão e o Parma, a Juventus, enfim, voltou a vencer no Campeonato italiano. A equipe do técnico Thiago Motta derrotou a Udinese por 2 a 0, neste sábado (2), no estádio Friuli, em Udine, com gols de Okoye, contra, e Savona, ambos no primeiro tempo, em confronto válido pela 11ª rodada.