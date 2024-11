O Napoli desperdiçou uma grande oportunidade de disparar na liderança do Campeonato Italiano ao ser surpreendido em casa pela Atalanta, no estádio Diego Armando Maradona, por 3 a 0, neste domingo (3), pela 11ª rodada. Os gols da partida foram marcados pelo atacante nigeriano Lookman, duas vezes no primeiro tempo, e por Retegui, já nos minutos finais