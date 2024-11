A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) surpreendeu neste sábado ao agendar o treino classificatório do GP de São Paulo de Fórmula 1 para as 7h30 deste domingo e antecipar a corrida para 12h30. Inicialmente, a prova principal do fim de semana no Autódromo de Interlagos estava marcada para 14 horas (de Brasília).