"Mensagem errada" e "falta de respeito": um minuto em campo do streamer Spreen com a camisa do Deportivo Riestra no jogo contra o Vélez Sarsfield bastou para desatar uma onda de repúdio no futebol argentino, que motivou nesta terça-feira (12) um pedido de investigação da Associação do Futebol Argentino (AFA).