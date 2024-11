Em busca por um título inédito na história do Cruzeiro, o técnico do time, Fernando Diniz, afirmou que se trata de um feito importante, mas que ele não fica pensando nisso. O clube mineiro enfrenta o Racing, da Argentina, na final da Sul-Americana neste sábado, às 17h, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.