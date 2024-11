O atacante Martin Braithwaite pode deixar o Grêmio. Ele é alvo do Sevilla, da Espanha, para a próxima temporada. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal Marca, da Espanha. De acordo com a publicação, o clube já teria feito contatos para ter o jogador em janeiro do ano que vem e vem vencendo a concorrência do mercado brasileiro.