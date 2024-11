Campeã olímpica em Paris 2024, a judoca Beatriz Souza foi responsável por acender a pira dos Jogos da Juventude, nesta quarta-feira (13), em João Pessoa. A medalhista de ouro da categoria pesado recebeu a tocha das mãos do medalhista olímpico de bronze, Edival Pontes, o Netinho, do taekwondo, que é natural da capital paraibana. A cerimônia de abertura do evento ocorreu no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções da cidade.