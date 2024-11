A partida com o Uruguai nesta terça-feira (19) em Salvador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, será um marco importante para o combate ao racismo nos campos nacionais. A CBF implantará o Gesto Antirracismo da Fifa neste duelo e que será utilizado em todas as partidas no País, motivo de comemoração de Vini Jr., que trava luta incansável na Espanha para combater a discriminação racial.