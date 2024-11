Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de operação da PF por suspeita de manipulação de aposta

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga manipulação de resultados. Agentes cumpriram, na manhã desta terça-feira (5), mandados de buscas e apreensão em endereços relacionados ao jogador em cinco cidades, incluindo no Ninho do Urubu, CT do clube rubro-negro, no Rio de Janeiro. A equipe carioca afirmou que o atleta"segue exercendo suas atividades profissionais normalmente".



A operação Spot-fixing apura possível manipulação do chamado "mercado de cartões". O nome é relacionado à prática de atividade ilegal em uma partida, mas que não se relaciona com o resultado.