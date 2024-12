A grande rivalidade do esporte da América do Sul terá um novo capítulo neste sábado (30), na quadra do ginásio do Tio Sam, em Niterói, no Rio de Janeiro. Brasil e Argentina disputarão o título do Campeonato Sul-Centro Americano de handebol feminino. O jogo está programado para às 19h (de Brasília) e a ESPN anuncia a transmissão.