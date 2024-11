Com emoção até o fim, Bahia e Athletico-PR empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (24) pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o time baiano teve as principais chances, mas viu o adversário abrir o placar no segundo tempo com Nikão. Nos acréscimos, porém, evitou o pior ao empatar com Biel.