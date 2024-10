O Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) enviou um ofício ao Corinthians na quarta-feira questionando o recebimento de R$ 56 milhões por meio de intermediários de pagamento fora do contrato com a Vai de Bet. O valor é referente à parte da quantia paga pela antiga patrocinadora no período em que foi parceira do clube. O caso foi noticiado primeiramente pelo GE e confirmado pelo Estadão. O Corinthians foi procurado, mas não respondeu.