Forças israelenses dispararam contra três posições da ONU no sul do Líbano nas últimas 24 horas, informou a organização nesta quinta-feira, 10. Em um dos ataques, contra uma torre de vigia da ONU na cidade de Naqoura, no sul do Líbano, dois soldados da paz ficaram feridos, segundo a organização, e o episódio gerou condenação por parte de aliados de Israel, como Estados Unidos e Itália.