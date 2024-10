A Itália desperdiçou enorme chance de encaminhar sua vaga às quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, no Grupo 2. Dominava completamente a Bélgica e vencia por 2 a 0 quando uma saída de jogo equivocada acabou mudando a história do embate. Ao tentar fazer o corte, Pellegrini acabou expulso ainda na primeira etapa e os visitantes acabaram buscando o 2 a 2 no Estádio Olímpico de Roma.