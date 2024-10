Conversas Cruzadas: burnout é epidemia no Brasil? Veja sinais e como evitar

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o comunicador do Grupo RBS, Marco Aurélio Souza, a administradora e especialista em Carreira e Gestão de Pessoas, ⁠Patrícia Bandeira, a psicóloga e presidente do International Stress Management Association no Brasil (ISMA-BR), ⁠Ana Maria Rossi, e o advogado trabalhista, ⁠Renato Kliemann Paese, para debater os sinais e como evitar a síndrome de burnout.