A polonesa Iga Swiatek, a americana Coco Gauff e o alemão Alexander Zverev vão começar a temporada 2025 do tênis a partir do dia 27 de dezembro deste ano na United Cup, torneio misto por equipes nacionais que não terá a participação do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, de acordo com a programação publicada nesta segunda-feira (21).