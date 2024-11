Após conquistar o título carioca, o Fluminense teve uma grande arrancada na Superliga Brasileira feminina de vôlei, vencendo as partidas contra Pinheiros-SP e Abel Moda Vôlei, de Brusque-SC. Mas a boa fase teve um duro revés nesta quinta-feira (31), diante do Sesi-Vôlei Bauru. No Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica, o time paulista venceu por 3 a 0, parciais de 25/16, 25/14 e 25/21, em jogo que teve apenas uma hora e 19 minutos de duração.